மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பந்தட்டை அருகே வரதராஜ பெருமாள் கோவில் உண்டியலை திருடிச்சென்ற மர்ம நபர் + "||" + Mysterious person who stole the Varadaraja Perumal temple bill near Veppandatta

வேப்பந்தட்டை அருகே வரதராஜ பெருமாள் கோவில் உண்டியலை திருடிச்சென்ற மர்ம நபர்