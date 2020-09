மாவட்ட செய்திகள்

மகாளய அமாவாசையையொட்டி ஆஞ்சநேயர் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு + "||" + Special worship at Anjaneyar temples on the occasion of the Mahalaya New Moon

மகாளய அமாவாசையையொட்டி ஆஞ்சநேயர் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு