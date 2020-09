மாவட்ட செய்திகள்

முன்சுருக்க திருத்தப் பணிகள்: வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Preliminary Amendments: You can apply to add your name to the voter list

முன்சுருக்க திருத்தப் பணிகள்: வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம்