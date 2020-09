மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவ மழையை எதிர்கொள்ள 33 நிவாரண குழுக்கள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தகவல் + "||" + Minister RP Udayakumar informed that 33 relief teams have been formed to deal with the northeast monsoon

வடகிழக்கு பருவ மழையை எதிர்கொள்ள 33 நிவாரண குழுக்கள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தகவல்