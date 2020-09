மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் தவறவிட்ட பணம் போலீசில் ஒப்படைப்பு - சமையல் பாத்திர கடைக்காரரின் நேர்மைக்கு பாராட்டு + "||" + In Kovilpatti Ex-serviceman Missed money Handing over to the police

கோவில்பட்டியில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் தவறவிட்ட பணம் போலீசில் ஒப்படைப்பு - சமையல் பாத்திர கடைக்காரரின் நேர்மைக்கு பாராட்டு