மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் 50 பேர் கைது + "||" + 50 arrested for protesting against agricultural laws in Kumbakonam

கும்பகோணத்தில் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் 50 பேர் கைது