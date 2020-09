மாவட்ட செய்திகள்

குளச்சலில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறிய 106 பேர் மீது வழக்கு சட்டையில் பொருத்திய கேமராவுடன் போலீசார் வாகன சோதனை + "||" + Police check vehicle with camera fitted on case shirt on 106 people violating traffic rules in Kulachal

குளச்சலில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறிய 106 பேர் மீது வழக்கு சட்டையில் பொருத்திய கேமராவுடன் போலீசார் வாகன சோதனை