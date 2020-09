மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 311 பேர் பாதிப்பு 7 பேர் பலி + "||" + In Salem district, 311 people were affected by the corona and 7 people were killed

