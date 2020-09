மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் முன் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் பக்தர்கள் கோரிக்கை + "||" + Devotees demand removal of encroachments in front of Samayapuram Mariamman Temple

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் முன் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் பக்தர்கள் கோரிக்கை