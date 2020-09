மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு முதியவர் சாவு பெண்கள் உள்பட 70 பேருக்கு தொற்று + "||" + In Krishnagiri district, 70 people, including elderly women, were infected with the corona

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு முதியவர் சாவு பெண்கள் உள்பட 70 பேருக்கு தொற்று