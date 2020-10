மாவட்ட செய்திகள்

உணவகங்களை 5-ந் தேதி முதல் திறக்கலாம் மராட்டியத்திற்குள் ரெயில்களை இயக்க அனுமதி அரசு புதிய தளர்வுகளை அறிவித்தது + "||" + Restaurants can open from May 5 The government has announced new relaxations to allow trains to run within the Marathas

உணவகங்களை 5-ந் தேதி முதல் திறக்கலாம் மராட்டியத்திற்குள் ரெயில்களை இயக்க அனுமதி அரசு புதிய தளர்வுகளை அறிவித்தது