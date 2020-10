மாவட்ட செய்திகள்

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து விமானத்தில் முகக்கவசத்தில் பதுக்கி கடத்திய ரூ.2 லட்சம் தங்கம் சிக்கியது + "||" + Rs 2 lakh worth of gold smuggled on a flight from the United Arab Emirates

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து விமானத்தில் முகக்கவசத்தில் பதுக்கி கடத்திய ரூ.2 லட்சம் தங்கம் சிக்கியது