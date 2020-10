மாவட்ட செய்திகள்

இந்திய அளவில் தூய்மை பாரத இயக்க திட்டத்தில் நெல்லை மாவட்டம் முதலிடம் கலெக்டர் ஷில்பா தகவல் + "||" + Collector Shilpa informed that Nellai district is number one in the India Clean India initiative

இந்திய அளவில் தூய்மை பாரத இயக்க திட்டத்தில் நெல்லை மாவட்டம் முதலிடம் கலெக்டர் ஷில்பா தகவல்