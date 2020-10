மாவட்ட செய்திகள்

இன்று நடைபெற இருந்த கிராம சபை கூட்டம் ஒத்திவைப்பு கலெக்டர் கதிரவன் தகவல் + "||" + Adjournment of the Grama Niladhari Council meeting to be held today, informed Collector Kathiravan

