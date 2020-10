மாவட்ட செய்திகள்

சக்லேஷ்புராவில், தாயை பிரிந்து தவித்த குட்டி யானை, சக்கரேபைலு முகாமிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது + "||" + In Sakleshpura, a baby elephant, which had lost its mother, was brought to the Sakarebilu camp.

