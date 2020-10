மாவட்ட செய்திகள்

ஒரேநாளில் 458 பேர் குணமடைந்தனர் கொரோனா பாதிப்பு 30 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது + "||" + 458 people were cured in one day Corona infection is approaching 30 thousand

