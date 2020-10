மாவட்ட செய்திகள்

தொழில் அதிபரிடம் ரூ.7 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய சிறப்பு பெண் தாசில்தார் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Two persons have been arrested for allegedly accepting a bribe of Rs 7 lakh from a business tycoon

தொழில் அதிபரிடம் ரூ.7 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய சிறப்பு பெண் தாசில்தார் உள்பட 2 பேர் கைது