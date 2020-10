மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை ஸ்ரீபுவனேஸ்வரி தங்க மாளிகையில் மிகப்பெரிய தங்க ஒட்டியாணம் செய்து உலக சாதனை + "||" + Pudukkottai Sripuvaneswari The largest in the Golden House Getting married in gold World record

புதுக்கோட்டை ஸ்ரீபுவனேஸ்வரி தங்க மாளிகையில் மிகப்பெரிய தங்க ஒட்டியாணம் செய்து உலக சாதனை