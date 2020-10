மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் புதிய சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்த அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் எடியூரப்பா தகவல் + "||" + Eduyurappa informs that the government is allocating funds to develop new tourist destinations in Karnataka

கர்நாடகத்தில் புதிய சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்த அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் எடியூரப்பா தகவல்