மாவட்ட செய்திகள்

ஆர்.டி.ஜி.எஸ். மூலம் 24 மணி நேரமும் பணம் அனுப்பலாம் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு + "||" + RTGS You can send money 24 hours a day with no change in interest rates

ஆர்.டி.ஜி.எஸ். மூலம் 24 மணி நேரமும் பணம் அனுப்பலாம் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு