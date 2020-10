மாவட்ட செய்திகள்

சண்டே மார்க்கெட்டை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் வெங்கடேசன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + Venkatesh MLA wants to be allowed to run the Sunday market. Emphasis

சண்டே மார்க்கெட்டை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் வெங்கடேசன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்