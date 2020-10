மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர், பந்தலூர் பகுதிகளில் தோட்டங்களில் பச்சை தேயிலை திருடுவது அதிகரிப்பு: விவசாயிகள் கவலை + "||" + Increase in theft of green tea from plantations in Kudalur and Pandharpur areas: Farmers worried

கூடலூர், பந்தலூர் பகுதிகளில் தோட்டங்களில் பச்சை தேயிலை திருடுவது அதிகரிப்பு: விவசாயிகள் கவலை