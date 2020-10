மாவட்ட செய்திகள்

கடற்கரை சாலையில் முககவசம் அணியாமல் சுற்றித்திரிந்த சுற்றுலா பயணிகள் போலீசார் அபராதம் விதித்தனர் + "||" + Tourists roaming the beach road without wearing a mask were fined by the police

