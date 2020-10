மாவட்ட செய்திகள்

நடப்பு பருவத்தில் இதுவரை 73 லட்சத்து 245 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் + "||" + So far in the current season 73 lakh 245 thousand metric tons of paddy procurement Minister Kamaraj informed

