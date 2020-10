மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு பலி 600-ஐ தாண்டியது

The death toll from the corona infection in Chengalpattu district has crossed 600

