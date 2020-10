மாவட்ட செய்திகள்

தாத்ராநகர் ஹவேலியில் முனிசிபல், பஞ்சாயத்து தேர்தல் அடுத்த மாதம் 8-ந்தேதி நடக்கிறது + "||" + Municipal and panchayat elections will be held in Dadranagar Haveli on the 8th of next month

