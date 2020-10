மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக 189 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை குறைந்தது + "||" + The number of infected corona trials was low for 189 newcomers

புதிதாக 189 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை குறைந்தது