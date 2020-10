மாவட்ட செய்திகள்

தா.பழூரில் பரபரப்பு: ஒன்றிய அலுவலகத்தில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தர்ணா தாழ்த்தப்பட்டவர் என்பதால் செயல்பட விடவில்லை என குற்றச்சாட்டு + "||" + Tha Paloor At the Union office Panchayat President Dharna Because the downtrodden Accused of not acting

தா.பழூரில் பரபரப்பு: ஒன்றிய அலுவலகத்தில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தர்ணா தாழ்த்தப்பட்டவர் என்பதால் செயல்பட விடவில்லை என குற்றச்சாட்டு