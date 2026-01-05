இன்றைய முக்கிய செய்திகள்... சில வரிகளில்... 05.01.2026.
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
2026-01-05 03:32:04
- 5 Jan 2026 9:49 AM IST
கனிமொழிக்கு அமித்ஷா வாழ்த்து
திமுக எம்பி கனிமொழிக்கு அமித்ஷா பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். திமுக துணை பொதுச்செயலாளரும் தூத்துக்குடி தொகுதி திமுக எம்பியுமான கனிமொழி இன்று தனது 57-வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கனிமொழிக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வரும் நிலையில், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, தொலைபேசி வாயிலாக பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்
- 5 Jan 2026 9:10 AM IST
மம்தா பானர்ஜிக்கு மோடி வாழ்த்து
மேற்கு வங்காள முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜி இன்று தனது 70-வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மம்தாவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட நாள் வாழ இறைவனிடம் வேண்டுவதாக தனது வாழ்த்து செய்தியில் மோடி கூறியுள்ளார்.
