மாவட்ட செய்திகள்

ஓடும் காரில் திடீர் தீ தேசியவாத காங்கிரஸ் பிரமுகர் உடல் கருகி பலி கிருமிநாசினியால் தீ பரவியதா? போலீஸ் விசாரணை + "||" + Did the sudden spread of fire in the running car spread by the disinfectant that burned the body of the Nationalist Congress Party leader? Police investigation

ஓடும் காரில் திடீர் தீ தேசியவாத காங்கிரஸ் பிரமுகர் உடல் கருகி பலி கிருமிநாசினியால் தீ பரவியதா? போலீஸ் விசாரணை