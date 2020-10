மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் புதிதாக 11 ஆயிரத்து 447 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + 11 thousand 447 new coronary infections in the Marathas

