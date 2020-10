மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு பஸ் போக்குவரத்து விரைவில் தொடங்கப்படும் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி தகவல் + "||" + First Minister Narayanasamy informed that bus services from Puthuvai to other states will be started soon

புதுவையில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு பஸ் போக்குவரத்து விரைவில் தொடங்கப்படும் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி தகவல்