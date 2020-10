மாவட்ட செய்திகள்

நுண்ணீர் பாசனத்திற்கு மானியம் விவசாயிகள் பயன்பெற வேண்டுகோள் + "||" + Request for farmers to avail subsidy for micro irrigation

நுண்ணீர் பாசனத்திற்கு மானியம் விவசாயிகள் பயன்பெற வேண்டுகோள்