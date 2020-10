மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் மத்திய அரசின் திட்டங்களை அறிவிப்பு பலகையாக வைக்க வேண்டும் + "||" + Federal government plans should be put up as notice boards in areas where people are more likely to congregate

மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் மத்திய அரசின் திட்டங்களை அறிவிப்பு பலகையாக வைக்க வேண்டும்