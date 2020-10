மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 3½ மாதங்களுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு அதிரடியாக குறைந்தது புதிதாக 5,984 பேருக்கு மட்டும் தொற்று + "||" + After 30 months in the Marathas, corona infection has dramatically reduced the number of new infections to only 5,984

மராட்டியத்தில் 3½ மாதங்களுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு அதிரடியாக குறைந்தது புதிதாக 5,984 பேருக்கு மட்டும் தொற்று