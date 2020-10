மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் புதிதாக 885 பேருக்கு தொற்று தமிழகத்தில் 8-வது நாளாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தது + "||" + 885 new infections in Chennai Corona infestation in Tamil Nadu decreased on the 8th day

