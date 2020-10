மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய பெண்கள் ஆணைய தலைவர் ரேகா சர்மா, கவர்னருடன் சந்திப்பு மராட்டியத்தில் பெண்கள் சந்தித்து வரும் பிரச்சினைகள் குறித்து பேசினார் + "||" + Rekha Sharma, chairperson of the National Commission for Women, met the governor and talked about the issues facing women in Marathaland

