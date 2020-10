மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் புதிதாக 6,297 பேருக்கு கொரோனா மேலும் 66 பேர் சாவு + "||" + In Karnataka, 6,297 new coroners and 66 more died

கர்நாடகத்தில் புதிதாக 6,297 பேருக்கு கொரோனா மேலும் 66 பேர் சாவு