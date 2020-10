மாவட்ட செய்திகள்

வானூர் அருகே பயங்கர விபத்து: லாரி மீது ஷேர் ஆட்டோ மோதல்; சிறுமி உள்பட 2 பேர் பலி 11 பேர் படுகாயம் + "||" + Terrible accident near Vanur: Share auto collision on lorry; Two people, including a girl, were killed and 11 others were injured

வானூர் அருகே பயங்கர விபத்து: லாரி மீது ஷேர் ஆட்டோ மோதல்; சிறுமி உள்பட 2 பேர் பலி 11 பேர் படுகாயம்