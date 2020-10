மாவட்ட செய்திகள்

இருவரும் வெவ்வேறு கிரிக்கெட் அணியில் ஆடியதால் அடிக்கடி தகராறு: உடன் பிறந்த தம்பி மீது அம்மிக்கல்லை போட்டுக்கொன்ற என்ஜினீயர் - திருமங்கலம் அருகே பரபரப்பு + "||" + Frequent disputes as the two played on different cricket teams: The engineer who threw a stone at his cousin

இருவரும் வெவ்வேறு கிரிக்கெட் அணியில் ஆடியதால் அடிக்கடி தகராறு: உடன் பிறந்த தம்பி மீது அம்மிக்கல்லை போட்டுக்கொன்ற என்ஜினீயர் - திருமங்கலம் அருகே பரபரப்பு