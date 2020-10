மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் ஓட, ஓட விரட்டி தொழிலாளி வெட்டிக்கொலை தம்பி மகன் உள்பட 4 பேர் போலீசில் சரண்-பரபரப்பு தகவல் + "||" + Four persons, including the nephew of a worker who was chased away from Nellai, have surrendered to the police.

