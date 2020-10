மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில், இதுவரை 70.60 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + In Karnataka, so far 70.60 lakh people have been diagnosed with coronary heart disease

கர்நாடகத்தில், இதுவரை 70.60 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை சுகாதாரத்துறை தகவல்