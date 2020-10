மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் புதிதாக 7 ஆயிரத்து 347 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு 13 ஆயிரத்து 247 பேர் குணமடைந்தனர் + "||" + Of the 7,347 newcomers to the Marathas, 13,247 were cured of corona damage

