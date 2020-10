மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் தொற்று பாதிப்பு அதிரடியாக குறைந்தது 29 ஆயிரத்து 600 பேர் மீண்டனர் + "||" + In Puducherry, at least 29,600 people recovered from the outbreak

