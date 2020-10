மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் திருமாவளவன் உருவ பொம்மையை எரித்து பா.ஜ.க.வினர் சாலை மறியல் + "||" + BJP activists set fire to a statue of Thirumavalavan in Erode

ஈரோட்டில் திருமாவளவன் உருவ பொம்மையை எரித்து பா.ஜ.க.வினர் சாலை மறியல்