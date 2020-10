மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் அடுத்த ஆண்டு முதல் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த நடவடிக்கை அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தகவல் + "||" + Minister of State for Home Affairs KP Anpalagan has informed that the Jallikattu will be held in Dharmapuri district from next year

