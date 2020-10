மாவட்ட செய்திகள்

சீனிவாச சாகரா தடுப்பணையில் சமூக இடைவெளியை மறந்து ஆனந்த குளியல் போட்ட மக்கள் போலீசார் தடியடி-பரபரப்பு + "||" + Forget the social gap in the Srinivasa Sagara detention and take a blissful bath People police beat-up

சீனிவாச சாகரா தடுப்பணையில் சமூக இடைவெளியை மறந்து ஆனந்த குளியல் போட்ட மக்கள் போலீசார் தடியடி-பரபரப்பு