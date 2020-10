மாவட்ட செய்திகள்

டிசம்பர் முதல் அமல்: அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தகவல் + "||" + Effective from December: Free Medical Insurance Scheme for all Minister Malladi Krishna Rao Info

டிசம்பர் முதல் அமல்: அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தகவல்