மாவட்ட செய்திகள்

பண்ணை பசுமை கடைகளில் வெங்காயம் வாங்க மக்கள் ஆர்வம் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதால் மகிழ்ச்சி + "||" + People interested in buying onions at farm green shops are glad it is available at low prices

பண்ணை பசுமை கடைகளில் வெங்காயம் வாங்க மக்கள் ஆர்வம் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதால் மகிழ்ச்சி