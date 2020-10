மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் கடந்த 7 நாட்களில் கஞ்சா, மது விற்ற 127 பேர் கைது + "||" + In Kumari, 127 people were arrested for selling cannabis and alcohol in the last seven days

குமரியில் கடந்த 7 நாட்களில் கஞ்சா, மது விற்ற 127 பேர் கைது